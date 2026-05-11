День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 18:25

В Росатоме выразили готовность отчитаться за каждый рубль в АЭС «Пакш-2»

Лихачев выразил готовность отчитаться за экономику проекта АЭС «Пакш-2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Росатом при необходимости сможет легко обосновать новому правительству Венгрии экономическую составляющую проекта АЭС «Пакш-2», заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что все договоры такого рода не могут быть публичными из-за специфики атомной отрасли, передает РИА Новости.

У Росатома не имеющий аналогов опыт экспортного строительства АЭС. Мы лучше всех в мире понимаем экономику таких проектов. Цифры — вещь рациональная. Мы их легко сможем пояснить и обосновать, если это потребуется венгерскому заказчику. Все договоры такого рода непубличны в силу очевидных причин: атомная электростанция — объект неординарный, — отметил Лихачев.

Глава Росатома также поддержал приоритеты нового венгерского правительства по снижению зависимости от непредсказуемых цен на газ и нефть. По его словам, атомная энергетика — это стабильная альтернатива ископаемым энергоресурсам, так как только она может обеспечить растущие потребности в дешевой и чистой энергии.

Ранее кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань заявлял, что новое правительство решило пересмотреть условия реализации проекта расширения АЭС «Пакш», который осуществляется при содействии Росатома. Он объяснил, что власти хотят изучить финансирование и расходы на строительство атомной станции.

Россия
Росатом
Алексей Лихачев
Венгрия
АЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп указал на шаткость перемирия США и Ирана
Водители застряли в восьмичасовой пробке на Ярославском шоссе
Два случая опасной хантавирусной инфекции выявили на Украине
«Невозможно говорить»: у Макрона сдали нервы на саммите в Африке
В Москве прошел юбилейный автопробег «Офицеры России — дорогами Памяти»
Администрация Трампа свела почти к нулю помощь Украине
В Ирландии оценили желание ЕС возобновить диалог с Россией
Санкционный «каток» Евросоюза добрался до поселений на Ближнем Востоке
Песков подтвердил контакты между Ушаковым и Уиткоффом
Стали известны планы Трампа на Ормузский пролив
«Давайте не забывать»: Песков оценил отношения России и США
Замглавы уголовного розыска арестовали по делу о разбое
В Вене начали расследование после осквернения памятника советским солдатам
В Росатоме выразили готовность отчитаться за каждый рубль в АЭС «Пакш-2»
Число зараженных хантавирусом увеличилось
В Госдуме рассказали о создании альтернативной финансовой архитектуры
Поезда встали в метро Петербурга из-за пассажира на путях
Трамп назвал страну, которая может стать «51-м штатом США»
В Белоруссии сделали громкое заявление о Кубе, Мозамбике и Иране
«Это объявление войны»: СМИ указали на неосторожный шаг НАТО против России
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.