В Росатоме выразили готовность отчитаться за каждый рубль в АЭС «Пакш-2»

Росатом при необходимости сможет легко обосновать новому правительству Венгрии экономическую составляющую проекта АЭС «Пакш-2», заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что все договоры такого рода не могут быть публичными из-за специфики атомной отрасли, передает РИА Новости.

У Росатома не имеющий аналогов опыт экспортного строительства АЭС. Мы лучше всех в мире понимаем экономику таких проектов. Цифры — вещь рациональная. Мы их легко сможем пояснить и обосновать, если это потребуется венгерскому заказчику. Все договоры такого рода непубличны в силу очевидных причин: атомная электростанция — объект неординарный, — отметил Лихачев.

Глава Росатома также поддержал приоритеты нового венгерского правительства по снижению зависимости от непредсказуемых цен на газ и нефть. По его словам, атомная энергетика — это стабильная альтернатива ископаемым энергоресурсам, так как только она может обеспечить растущие потребности в дешевой и чистой энергии.

Ранее кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань заявлял, что новое правительство решило пересмотреть условия реализации проекта расширения АЭС «Пакш», который осуществляется при содействии Росатома. Он объяснил, что власти хотят изучить финансирование и расходы на строительство атомной станции.