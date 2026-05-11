Житель Кривого Рога душил ребенка на детской площадке на глазах соседей Полиция задержала украинца за попытку задушить ребенка во дворе дома

Мужчина совершил нападение на ребенка и начал его душить прямо на глазах у очевидцев в одном из дворов Кривого Рога, сообщает издание «Страна.ua». Агрессивные действия злоумышленника вовремя заметили жильцы дома, они вмешались в ситуацию и обратились в правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нападавшего. Информация о состоянии пострадавшего ребенка уточняется.

