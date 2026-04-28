«Герань» разнесла штаб СБУ в Николаеве: удары по Украине 28 апреля

ВС РФ провели серию точечных атак по целям на Украине. Сколько беспилотников запустили в ночь на 28 апреля, какие цели поражены, что известно об ударе «Герани» по штабу СБУ?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 28 апреля

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 28 апреля Россия запустила по целям на Украине 123 ударных БПЛА. Применялись различные модели беспилотников «Герань», «Гербера», «Италмас».

ВСУ подтверждают попадания 19 ударных БПЛА в 16 районах, в четырех районах упали «обломки» беспилотников. Эти данные могут быть сильно неполными и неточными.

Утром 28 апреля атаки БПЛА по целям на Украине продолжаются: ВСУ заявили о появлении беспилотников в Одесской и Сумской области.

«В 09:22 в Шостке Сумской области — прилет „Герани“. В северной части Сумской области перебои с электроснабжением», — сообщил Telegram-канал «Хроники Гераней».

Координатор подполья Сергей Лебедев отмечает снижение интенсивности ударов ВС РФ.

«Всего порядка 20 ударов по четырем областям — затишье, которое выглядит слишком подготовленным. Такие периоды редко бывают случайными. Обычно в это время пересобирается схема ударов, уточняются координаты и готовится следующий этап», — уверен Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по штабу СБУ в Николаеве

Источники сообщили Лебедеву об атаке БПЛА по Николаеву. Удар пришелся во двор здания местного управления Службы безопасности Украины (СБУ).

«Сам удар был хорош, но противника предупредили, и в момент удара в здании было несколько дежурных, которые отделались перепугом. В Николаевской области идет концентрация ВСУ для переброски под Херсон, а это займет меньше полусуток — для переправы через Днепр. Удар по николаевской СБУ, к сожалению, неудачный в том плане, что на момент удара штаб руководства спешно покинул здание. Сам выбор цели говорит о знании подготовки к полномасштабной военной операции по переправе через Днепр», — комментирует Лебедев.

Также он отмечает прилет в районе военной базы около Мешковки и неподтвержденный прилет в направлении Николаевского судостроительного завода.

Где еще поражены цели на Украине 28 апреля, что известно

По данным LOSTARMOUR, в Сумской области в течение ночи «Герани» атаковали Тростянец, Конотоп, Шостку и Сумы. Утром успешный удар в Шостке вызвал массовое отключение света.

В Сумах под удар попал объект логистики — автостоянка для большегрузов.

«15 грузовых автомобилей и два автобуса были повреждены в результате удара вражеского БПЛА, предварительно „Герберы“, по территории автостоянки в Ковпаковском районе Сум», — сообщили местные власти.

В Ямполе (Сумская область) корректируемая авиабомба нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ. Украинские военные расположились в здании детского сада «Малыш».

«В Сумской области за сутки нанесено не менее шести ударов [корректируемых авиабомб], два удара РСЗО/ОТРК и как минимум 23 удара БПЛА „Герань“/„Ланцет“/„Молния“», — пишут «Хроники Гераней».

В Кривом Роге под удар попал инфраструктурный объект, подтвердили в местной военно-гражданской администрации.

«Удары наносились плотными сериями, что говорит о том, что выявленные цели были крупными и сосредоточивались не в одном цеху. Предварительно: уничтожено производство, где производилась сборка БПЛА с реактивными двигателями. Также удары по железнодорожной логистике», — комментирует Лебедев.

Еще один удар в Кривом Роге был нанесен реактивной „Геранью“ утром 28 апреля. Подробности пока неизвестны.

