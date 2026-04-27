Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля

ВС РФ наносят поражение силам противника за Гуляйполем, обрабатывая позиции ВСУ «Геранями» и корректируемыми авиабомбами. Как идет наступление в Запорожской области 27 апреля, где продвигается армия России?

Что известно о потерях ВСУ под Гуляйполем

В российских силовых структурах отметили огромные потери противника, который пытается удержать село Воздвижевка, расположенное на передней линии обороны ВСУ в Запорожской области. По данным карт проекта DIVGEN, ВС РФ на Запорожье продолжают наступать широким фронтом от границы от границы с Днепропетровской областью в Терноватом и до Новокарловки и Белогорья, расположенных на подходе к Малой Токмачке.

«В попытках удержать Воздвижевку противник понес колоссальные потери. Это и многострадальный „Шквал“ (штурмовые полки ВСУ, составленные из бывших заключенных. — NEWS.ru), и 210-й [штурмовой] полк. Их интенсивно разбивают ФАБ и „Геранями“», — рассказали в силовых структурах.

Telegram-канал «Донбасский партизан» пишет, что в районах Воздвижевки и Верхней Терсы подразделения ВС РФ взяли под контроль ряд опорных пунктов противника.

Канал восточной группировки войск «Воин DV» указывает, что за минувшие сутки, к 27 апреля, потери противника составили: до двух рот живой силы из состава штурмовых подразделений ВСУ, две САУ, пять автомобилей, два терминала спутниковой связи и свыше 20 пунктов управления БПЛА.

«Сейчас у противника на данном участке фронта складывается непростая обстановка, связанная с тем, что ВСУ придется снова выделять значительные резервы на противодействие летней наступательной операции армии России, чтобы одновременно сдержать натиск наших двух группировок войск „Днепр“ и „Восток“, задача которых — отодвинуть врага и обеспечить выход нашим войскам на город Запорожье», — указывает Telegram-канал «Два майора».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как идет наступление в Запорожской области, где продвигаются ВС РФ

По данным карты DIVGEN, наступление ВС РФ на востоке Запорожья идет широким фронтом, ВС РФ удалось прорваться в Рождественском, обойти противника с флангов в Воздвижевке и Верхней Терсе, вбить клин между позициями ВСУ в Гуляйпольском и Чаривном.

Telegram-канал «Пролив Сталина» отмечает информацию о появлении бойцов ВС РФ за 6,5 км за линией фронта — на окраине Новоселовки за Гуляйпольским.

«Про какое-либо закрепление в точке говорить рано, но звоночек очень интересный», — указывает «Пролив Сталина».

Сейчас ВС РФ стараются растянуть оборону противника, пока ВСУ атакуют российскую логистику и пытаются забрасывать ДРГ за линию фронта.

«Одновременно фиксируется движение с северного и южного направлений, а с востока предпринимаются попытки продавить выход на Гуляйпольское. Противник пытается стабилизировать ситуацию за счет превентивных ударов. В районах Железнодорожного и южнее Староукраинки ведется активная работа по позициям ВС РФ. Южнее фиксируется продвижение в направлении Чаривного, с постепенным развитием давления на данном участке», — указывает «Донбасский партизан».

Канал ГрВ «Восток» отмечает, что ВСУ активно пытаются проникать через фронт как на севере (у границы Днепропетровской области), так и на западе (в районе Гуляйполя). ВС РФ приходится перепроверять территорию, обыскивая балки и овраги к северо-западу от Гуляйполя.

