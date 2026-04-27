27 апреля 2026 в 11:38

Наступление ВС РФ на Харьков 27 апреля: полсотни трупов, бойня у Волчанска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 27 апреля 2026 года, как развивается бойня у Волчанска и Купянска?

Наступление ВС России на Харьков 27 апреля

Российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Веселого, Варваровки, Украинского, Польной, Приколотного, Березовского, Золочева и Казачьей Лопани, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Штурмовые группы ВС РФ продолжают зачистку лесных массивов в районе поселка Ветеринарное, продвинувшись за сутки на расстояние до 150 метров, добавил источник.

«[Военнослужащие] 58-й мотопехотной бригады зверски убили пенсионерку, оставшуюся в Казачьей Лопани. Отказавшиеся участвовать в преступлении двое военнослужащих ВСУ дезертировали», — говорится в публикации.

На Липцевском направлении — без существенных изменений, наносятся удары из артиллерийских орудий и при помощи БПЛА по ранее вскрытым целям; на Волчанском — штурмовые отряды ГрВ «Север» продвинулись на семи участках до 600 метров, пишет канал.

«Ожесточенные стрелковые бои идут в селе Покаляном, а также в направлении Шестеровки и окрестностях Лосевки. В лесном массиве Волчанского района противник предпринял две попытки контратаки силами штурмовых групп 127-й тяжелой мехбригады. В результате огневого поражения <...> [бойцы ВСУ] уничтожены», — утверждает источник.

ВС РФ ВС РФ

На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 650 метров, ожесточенные бои продолжаются в селах Бударки и Землянки, лесных массивах на северо-западе Купянского района, добавили авторы.

На исходе суток у ВСУ более полусотни убитых в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области, также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, утверждает «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ продвигаются в районе Великой Шапковки. Идут бои западнее Купянска, а также в Куриловке и у Новоосиново. На Волчанском направлении идут бои за Охримовку», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев утверждает, что на севере Купянского направления ВС РФ продвигаются в районе Великой Шапковки; в Купянске — без изменений. Продолжаются бои на западных подступах к Купянску, а также в Куриловке, в районе Новоосиново, добавил политик.

«На западном фланге Харьковского участка ВС РФ продвигаются в лесах у Ветеринарного, <...> Казачьей Лопани. Увеличивается российский плацдарм между госграницей и правым берегом реки Волчьей. Противник перекидывает резервы с Купянского направления. <...> Не изменился вектор российской атаки на линию сел Покаляное — Волоховка — Чайковка. <...> Наши бьются за Охримовку», — заявил Царев.

«Жестокая мясорубка», «ВС РФ наступают беспощадно — у Волчанска и Купянска настоящая бойня», — пишут пользователи Сети.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Егор Зверев
