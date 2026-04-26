26 апреля 2026 в 12:21

Липцы, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 апреля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 26 апреля? Что происходит у Белицкого, Волчанска, Волчанских Хуторов, Гришино, Дробышево, Дерилово, Ильиновки, Константиновки, Котлино, Красного Лимана, Кривой Луки, Липовки, Липцев, Лосевки, Новоалександровки, Федоровки Второй, Харькова, Шевченко и Яровой?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС РФ продвигаются восточнее Новоалександровки, занимая новые позиции, пишет Telegram-канал WarGonzo.

«На Добропольском направлении ВС РФ атакуют в районе Шевченко и Светлого. Есть успехи в Белицком. Продолжаются бои западнее и севернее Нового Донбасса. На Константиновском направлении есть продвижение в Константиновке, ВС РФ занимают позиции в микрорайоне Солнечный. На Краснолиманском направлении ВС РФ продолжают расширять зону контроля в Красном Лимане. Юго-восточнее, в районе Дибровы, войска РФ продвинулись к каналу Северский Донец — Донбасс. Продолжаются бои за Рай-Александровку. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ расширяют плацдарм. Войска РФ продвигаются в сторону Лосевки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

На Великобурлукском направлении штурмовые группы ВС РФ продвинулись на четырех участках до 650 метров, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«ВС РФ продолжают вести ожесточенные бои, отодвигая врага от государственной границы. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Терновой, Шестеровки, Васищево, Польной, Великого Бурлука, сел Уды, Малые Проходы и Великая Бабка. На Липцевском направлении без существенных изменений. Артиллеристы и операторы БПЛА ВС РФ наносили удары по ранее вскрытым целям противника. На Волчанском направлении штурмовые отряды группировки войск Север продвинулись на десяти участках до 550 метров», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении ВС РФ продолжают отодвигать ВСУ от государственной границы, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В районе населенного пункта Ветеринарное зачищаем лесные массивы и продвигаемся. В населенном пункте Бударки и рядом идут ожесточенные бои. Артиллеристы ВС РФ по координатам нашей разведки наносят удары по выявленным позициям врага на Липцевском участке. Днепропетровское направление. В районе Новопавловки ВС РФ штурмуют и возвращают позиции. В Ивановке идут позиционные бои. Ведем обработку позиций ВСУ в Гавриловке. В районе Воскресенки и Александровграда сложная обстановка, но поздравления ВС РФ накопили силы и снова атакуют», — сообщили военкоры.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
