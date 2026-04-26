Превратили укрепления ВСУ в пепел: успехи ВС РФ к утру 26 апреля

Расчеты возимого миномета 2Б11 «Буревестник» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 26 апреля?

Превратили укрепления ВСУ в пепел

Как сообщили в Минобороны РФ, разведывательный расчет БПЛА группировки войск «Восток» в ходе воздушной разведки вскрыл укрепленные позиции украинских формирований в Запорожской области.

«Противник оборудовал позиции в лесополосах для сдерживания продвижения наших штурмовых подразделений. Координаты выявленных целей были переданы расчетам 120-мм минометов 2Б11 „Буревестник“», — информировали в ведомстве.

Там уточнили, что минометчики нанесли точные удары по укреплениям противника, обеспечив непрерывную огневую поддержку наступающим штурмовым группам. В результате удара огневые точки и находившаяся в них живая сила ВСУ уничтожены.

В министерстве отметили, что подавление позиций противника позволило штурмовым подразделениям продвинуться в глубь обороны и закрепиться на новых рубежах на этом участке проведения специальной военной операции.

Отразили налет дронов ВСУ

Группы воздушного прикрытия войск «Восток» нейтрализовали разведывательные и ударные дроны Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщило Министерство обороны РФ.

«В Запорожской области группы воздушного прикрытия группировки войск „Восток“ пресекли налет вражеской авиации. Маршруты полетов БПЛА противника были вскрыты операторами в ходе воздушной разведки», — заявили в МО.

Там рассказали, что при получении точных целеуказаний группы прикрытия осуществили перехват БПЛА самолетного типа «Домаха», «Фурия», «Блискавка» и FlyEye.

Также были уничтожены мощные ударные гексакоптеры модели «Баба-яга», которые использовались украинскими военными для сброса боеприпасов на передовые позиции штурмовых отрядов.

Сорвали ротацию ВСУ на Добропольском направлении

В российском военном ведомстве сообщили, что операторы FPV-дронов из группировки «Центр» сорвали ротацию ВСУ, уничтожив их автомобили на Добропольском направлении.

«Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Центр“ в режиме свободной охоты обнаружили движение автомобильной техники ВСУ на Добропольском направлении и нанесли огневое поражение по выявленным целям, сорвав попытку ротации и подвоза провизии на вражеские передовые позиции», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, операторы разведывательных дронов обнаружили движущиеся цели и замаскированную в укрытиях технику противника. Первым же дроном был поражен пикап, который противник использовал для переброски штурмовых групп и подвоза боеприпасов. Оператор ударного дрона вслед за противником пролетел под натянутыми противодронными сетками и уничтожил технику ВСУ.

Также в лесополосах и на закрытых позициях операторы FPV-дронов, маневрируя между деревьями и естественными укрытиями, уничтожили легкобронированную технику, которую противник тщательно маскировал.

Нарушили обороноспособность ВСУ у Богуславки

Обороноспособность Вооруженных сил Украины слабеет у Богуславки в Харьковской области. У противника здесь возникли серьезные трудности с логистикой, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Очень серьезные проблемы были со снабжением у украинских боевиков у Богуславки. Естественно, при нарушении логистики обороноспособность украинских боевиков тает. Сейчас эту проблему решают в очень спешном порядке», — сказал он.

