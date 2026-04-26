Налет БПЛА на Севастополь 26 апреля: погибшие, разрушения, что известно

В ночь на воскресенье, 26 апреля, украинская армия атакует Севастополь. Что известно о налете беспилотников, сколько пострадавших, есть ли жертвы?

Что известно об атаке ВСУ на Севастополь

Вооруженные силы Украины начали атаковать Севастополь еще вечером 25 апреля. Примерно около полуночи губернатор Михаил Развожаев сообщил, что сбито девять БПЛА.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон», — призвал Развожаев.

Глава города напомнил, что пули, выпущенные из стрелкового оружия по дронам и не попавшие в цель, из-за земного притяжения падают на землю. В связи с этим он призвал местных жителей быть осторожными и проявлять повышенную внимательность.

Губернатор также сообщил об изменении процедуры подачи сигнала воздушной тревоги. По решению оперативного штаба, теперь сирена будет звучать трижды, после чего прекращаться. Это сделано, чтобы громкий и продолжительный звук не отвлекал силы ПВО и мобильные огневые группы. Отбой тревоги будет объявляться трижды через громкоговорители и официальные каналы губернатора.

Уже в 00:18 в канале Развожаева появилась информация, что число сбитых БПЛА над морем и над городом достигло 43.

«По предварительной информации, в районе проспекта Генерала Острякова осколками от сбитого БПЛА ранило парня, который находился в машине; в одном из СНТ в районе Генерала Мельника молодая женщина также получила осколочное ранение», — написал губернатор.

Спасательная служба Севастополя сообщила о повреждениях: в районе Радиогорки осколками сбитых беспилотников повреждены два окна в двух многоквартирных домах. В районе Учкуевки пострадала газовая труба.

Позднее Развожаев добавил, что один человек погиб в результате атаки ВСУ на Севастополь, количество пострадавших увеличилось до трех.

«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ... К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина 1983 года рождения, который во время атаки находился в машине в районе Генерала Острякова... По предварительной информации, также пострадали три человека», — написал Развожаев в канале.

Среди пострадавших, как сообщил Развожаев, оказались пожилой мужчина и женщина, получившие осколочные ранения средней тяжести, а также молодой человек. Всех пострадавших доставили в больницу. Губернатор также проинформировал о повреждениях инфраструктуры Севастополя в результате атаки ВСУ.

Какие еще регионы подверглись атаке ВСУ ночью 26 апреля

Telegram-канал SHOT сообщает, что над Ярославлем прогремела серия взрывов, после чего над городом завыла сирена тревоги и в действие вступила система противовоздушной обороны. По данным канала, уже удалось уничтожить несколько воздушных объектов. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Как рассказали SHOT местные жители, взрывы начали греметь примерно в 00:40 ночи, всего их было слышно уже около 15. По словам очевидцев, в небе видны яркие вспышки, от мощных „бахов“ в окнах домов трясутся стекла, а у автомобилей во дворах срабатывает сигнализация», — говорится в посте.

Ранее над регионом объявили беспилотную опасность, также был закрыт местный аэропорт. Официальной информации о последствиях атаки пока не было.

Поздним вечером субботы, 25 апреля, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что ликвидирован беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к Москве. Специалисты экстренных служб трудятся на месте падения обломков.

«ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении главы города в MAКСе.

О последствиях атаки на земле пока не сообщалось. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

При этом в пресс-службе Росавиации отметили, что в столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Белгородская область также стала объектом атаки. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, украинские вооруженные силы атаковали автомобиль с помощью дрона в селе Ржевка, расположенном в Белгородской области.

«Ранены четыре мирных жителя, в том числе двое детей», — написал он на платформе МАКС.

Двое взрослых и 12-летний мальчик получили осколочные ранения, у 13-летнего подростка — рваная рана ноги. Их доставили в Шебекинскую районную больницу, где оказывают необходимую помощь. Повреждения получили машина и остекление частного дома.

Другой БПЛА атаковал многоквартирный дом в городе Алексеевка. На балконе одной из квартир тушат пожар. Также повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях атак.

