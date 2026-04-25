Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля

25 апреля Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, за ночь было уничтожено почти 130 дронов противника. В результате налета на Белгородскую область погибла женщина. Украинские дроны впервые атаковали Екатеринбург. Как еще ВСУ атакуют регионы России — в материале NEWS.ru.

ПВО уничтожила почти 130 украинских дронов над Россией за ночь

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 25 апреля сбили почти 130 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 14 регионов страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в министерстве.

Так, дроны удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областей. Также БПЛА были ликвидированы над Татарстаном, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, уточнили в Минобороны.

Жительница Белгорода погибла после удара ВСУ

Женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю в селе Гора-Подол, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что пострадавший был доставлен в реанимационное отделение городской больницы № 2 Белгорода, ему оказывают всю необходимую помощь.

«В Грайворонском округе в селе Гора-Подол от удара дрона по легковому автомобилю погибла женщина и ранен мужчина», — написал Гладков.

Глава региона добавил, что в результате удара ВСУ по Грайворону повреждены два объекта торговли, частный дом и четыре легковых автомобиля. При этом в Краснояружском округе из-за атаки пострадал тракторист, он проходит лечение амбулаторно.

Волгоградская область сдержала «натиск» ВСУ

Атака БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области была успешно отражена, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, в Котельниковском районе в хуторе Караичев на одной из промышленных площадок из-за падения обломков произошло возгорание строительных материалов на площади 50 квадратных метров. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отразили террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — заявил руководитель субъекта.

В Калужской области начался пожар на заводе

В Калужской области после падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории производственного предприятия 24 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Шапша. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших, по его словам, нет.

«Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Кировского, Дзержинского округов и окраине города Калуги. После падения БПЛА в Дзержинском округе на территории производственного предприятия произошло возгорание в одном из помещений», — написал Шапша.

В Екатеринбурге развернули оперштаб после атаки дронов

Рядом с жилым домом, который был поврежден в результате атаки БПЛА на Екатеринбург, развернули оперативный штаб, заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. По его словам, жителей высотки эвакуировали, им оказывают всю необходимую помощь.

«Не гнушаясь ничем, враги ударили беспилотником по жилому дому в центре города. Сейчас на месте развернут оперативный штаб, работают сотрудники всех ответственных служб и медики. <...> Обошлось без жертв», — уточнил Жога.

По его мнению, военное преступление Киева в очередной раз показало, что ВСУ неспособны достичь успеха на поле боя, поэтому могут только «подло наносить удары по гражданским объектам». Жога также заверил, что держит ситуацию под личным контролем.

Силы ПВО защитили Ростовскую область от ночной атаки

Дежурные силы ПВО в ночь на 25 апреля отразили воздушную атаку ВСУ в четырех районах Ростовской области, заявил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, удалось ликвидировать около 10 украинских беспилотников.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около десятка БПЛА в четырех районах: Чертковском, Милютинском, Миллеровском, Неклиновском», — подчеркнул губернатор.

Читайте также:

Стало известно, откуда ВСУ могли ударить по Екатеринбургу

Силовики раскрыли подлые планы ВСУ в районе Волчанска

«Ценный агент»: украинский комбат устроил торговлю секретами ВСУ

Российские военные уничтожили новое оружие ВСУ