25 апреля 2026 в 12:14

«Ценный агент»: украинский комбат устроил торговлю секретами ВСУ

РИА Новости: комбат ВСУ продавал военные данные российской стороне

Командир 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады территориальной обороны Украины продавал России военные данные ВСУ, заявил в беседе с РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, речь идет о майоре Дмитрии Никонове с позывным Рыба.

Это ценный агент, ведь он смог одновременно усидеть на «двух стульях»: дослужиться до должности командира батальона ВСУ и организовать себе дополнительный заработок, добровольно передавая ценную информацию на российскую сторону, — подчеркнул собеседник агентства.

Он рассказал о скриншотах переписок, где Никонов соглашается продавать военные документы за 150–200$ (11,3–15,1 тыс. рублей), а также просит перевезти его с семьей на территорию России. Информатор уточнил, что главной задачей украинского офицера был быстрый заработок.

Ранее сообщалось, что комбриг 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Иван Шныра может быть причастен к коррупционным схемам при закупках для подразделения. Бойцы ВСУ передали профильным ведомствам информацию о возможном незаконном обогащении военнослужащего.

