25 апреля 2026 в 10:46

Женщина погибла в российском регионе после зверского удара ВСУ по авто

Гладков: женщина погибла в селе Гора-Подол после удара дрона по легковому авто

Женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю в селе Гора-Подол, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пострадавший был доставлен в реанимационное отделение городской больницы № 2 Белгорода, ему оказывают всю необходимую помощь.

В Грайворонском округе в селе Гора-Подол от удара дрона по легковому автомобилю погибла женщина и ранен мужчина, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что в результате удара ВСУ по Грайворону повреждены два объекта торговли, частный дом и четыре легковых автомобиля. При этом в Краснояружском округе из-за атаки пострадал тракторист, он проходит лечение амбулаторно.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что восемь беспилотников уничтожены над морем в районе Северной стороны и мыса Херсонес, при этом гражданская инфраструктура не пострадала. Он уточнил, что, по данным спасательной службы города, повреждений гражданских объектов не зафиксировано.

