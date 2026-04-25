Восемь БПЛА уничтожили в районе Северной стороны и мыса Херсонес в Севастополе

Восемь беспилотников уничтожены над морем в районе Северной стороны и мыса Херсонес в Севастополе, сообщил в МАКСе губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что по данным спасательной службы города, повреждений гражданских объектов не зафиксировано.

В Севастополе этой ночью военные отразили атаку ВСУ. Сбито восемь БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонес над морем, — заявил руководитель.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что шесть человек обратились за медицинской помощью после атаки украинских беспилотников на жилой дом в Екатеринбурге. Тяжелых пациентов среди них нет, у большинства врачи диагностировали легкое отравление продуктами горения. Одна женщина госпитализирована.

До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что дежурные силы ПВО отразили ночную воздушную атаку ВСУ и уничтожили около десятка беспилотников в четырех районах: Чертковском, Милютинском, Миллеровском и Неклиновском. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.