25 апреля 2026 в 12:53

Российские военные уничтожили новое оружие ВСУ

РИА Новости: российские военные уничтожили беспилотник «Марсианин-2» ВСУ

Фото: Социальные сети
На Добропольском направлении в зоне СВО российские военные уничтожили новый украинский беспилотник «Марсианин-2», рассказал РИА Новости боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Лирик. Как уточнил командир боевой машины 61-й гвардейской бригады морской пехоты, дрон нес боевую нагрузку и представлял серьезную опасность для техники.

Остановились в посадке, включили РЭБ, начали «Марсианина-2» подавлять. Уничтожили его буквально в десяти метрах от машины. Техника не пострадала, мы продолжили движение, — рассказал Лирик.

Ранее источник в силовых структурах рассказал, что командир 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады территориальной обороны Украины продавал России военные данные ВСУ. По его словам, речь идет о майоре Дмитрии Никонове с позывным Рыба.

Между тем посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что украинские националистические формирования проявили особое насилие над гражданским населением. Он добавил, что в ДНР и в Харьковской области они обустроили тайные тюрьмы и издеваются над людьми.

Россия
ВСУ
СВО
БПЛА
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

