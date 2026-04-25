На Добропольском направлении в зоне СВО российские военные уничтожили новый украинский беспилотник «Марсианин-2», рассказал РИА Новости боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Лирик. Как уточнил командир боевой машины 61-й гвардейской бригады морской пехоты, дрон нес боевую нагрузку и представлял серьезную опасность для техники.

Остановились в посадке, включили РЭБ, начали «Марсианина-2» подавлять. Уничтожили его буквально в десяти метрах от машины. Техника не пострадала, мы продолжили движение, — рассказал Лирик.

Ранее источник в силовых структурах рассказал, что командир 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады территориальной обороны Украины продавал России военные данные ВСУ. По его словам, речь идет о майоре Дмитрии Никонове с позывным Рыба.

Между тем посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что украинские националистические формирования проявили особое насилие над гражданским населением. Он добавил, что в ДНР и в Харьковской области они обустроили тайные тюрьмы и издеваются над людьми.