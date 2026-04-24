Украинские националистические формирования особенно проявили себя в насилии над гражданским населением и военнопленными, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он добавил, что на территории ДНР и Харьковской области они воздвигли тайные тюрьмы, где творятся издевательства над людьми, передает РИА Новости.

Могу выделить особо отличившихся. Это, как правило, националистические формирования, которые отличаются не только в виде издевательств над гражданским населением, но и в виде издевательств над военнопленными, — сказал Мирошник.

Ранее дипломат заявил, что Вооруженные силы Украины тотально уничтожают все в прифронтовой зоне, которая находится под контролем Киева. По его словам, команда «обнулять» касается всего, что здесь находится: гражданского населения, систем жизнеобеспечения, жилья и всех видов инфраструктуры.