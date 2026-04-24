Мирошник назвал «особо отличившихся» извергов в рядах ВСУ

Украинские националистические формирования особенно проявили себя в насилии над гражданским населением и военнопленными, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он добавил, что на территории ДНР и Харьковской области они воздвигли тайные тюрьмы, где творятся издевательства над людьми, передает РИА Новости.
Могу выделить особо отличившихся. Это, как правило, националистические формирования, которые отличаются не только в виде издевательств над гражданским населением, но и в виде издевательств над военнопленными, — сказал Мирошник.
До этого Мирошник сообщил, что порядка 27,8 тыс. мирных жителей с февраля 2022 года пострадали из-за действий ВСУ. По его словам, из них более 8 тыс. человек были убиты.