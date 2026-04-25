25 апреля 2026 в 12:30

Силовики раскрыли подлые планы ВСУ в районе Волчанска

ТАСС: ВСУ хотели использовать Бочково для ударов по тылу ВС РФ около Волчанска

Фото: Социальные сети
Украинские военнослужащие планировали использовать село Бочково в Харьковской области для ударов по тылу Вооруженных сил России около Волчанска, заявил ТАСС источник в силовых структурах. По его информации, для этих целей противник не жалел собственных сил.

Населенный пункт был форпостом противника на северном берегу реки Волчьей. Враг намеревался использовать Бочково для ударов по тылам наших войск в районе Волчанска, а также потенциальной заброски диверсионно-разведывательных групп на данном участке фронта, — уточнил собеседник агентства.

Ранее в Министерстве обороны подтвердили, что российская армия освободила село Бочково. По информации ведомства, в операции участвовали бойцы группировки войск «Север». Населенный пункт выполнял роль укрепленного форпоста ВСУ на северном берегу реки Волчьей.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости срочной поставки в страну западных систем ПВО. По его словам, это необходимо сделать как можно скорее, особенно после ночного удара ВС РФ по объектам ВСУ. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
