Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 12:26

Минобороны России подтвердило освобождение Бочково в Харьковской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Бочково в Харьковской области Украины, заявила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. По информации ведомства, в операции участвовали бойцы группировки войск «Север».

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что ВС РФ взяли Бочково под контроль. Согласно его сведениям, штурмовые подразделения в ходе боев успешно оттеснили 159‑ю механизированную бригаду ВСУ. Село выполняло роль укрепленного форпоста противника на северном берегу реки Волчьей.

До этого стало известно, что российские войска нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на Украине. Удары наносились в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории РФ, уточнили в Минобороны.

Власть
Россия
Харьковская область
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Регионы

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.