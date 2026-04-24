24 апреля 2026 в 13:07

ВС России мощно ответили на террор украинской армии

Минобороны России: за неделю нанесены шесть групповых ударов по объектам ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские войска нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ. Удары наносились в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

В военном ведомстве уточнили, что удары наносились в период с 18 по 24 апреля. Применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Кроме того, поражению подверглись военные аэродромы, места сборки, хранения и подготовки ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины ослабляют свои позиции под ДНР, перебрасывая резервы под Сумы. Так он прокомментировал сообщение, что командование ВСУ направило подразделения 105-й бригады теробороны на границу Харьковской и Сумской областей.

Также сообщалось, что ВС РФ за одну неделю освободили семь населенных пунктов. Так, группировка «Север» заняла Корчаковку в Сумской области и Верхнюю Писаревку в Харьковской области. Группировка «Запад», в свою очередь, завершила освобождение Луганской Народной Республики.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

