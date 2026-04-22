Вооруженные силы Украины оголяют фронт под Донецкой Народной Республикой, перебрасывая резервы под Сумы, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал информацию, что командование ВСУ направило на границу Харьковской и Сумской областей подразделения 105-й отдельной бригады теробороны. По словам военэксперта, российской армии удалось застать украинские войска врасплох.

Несколько дней назад армия России практически прорвала оборону ВСУ в Сумской области. В этих условиях киевский режим пытается как-то сдержать наши наступательные действия, которые успешно продолжаются. Поэтому все, что они могли собрать, сейчас бросают навстречу нашим войскам. Возможно, они даже попытаются что-то отвоевать. Украинцам приходится снимать резервы с других участков. Для ВС РФ это важно, учитывая наше продвижение в районе Краматорска, Славянска, в сторону Запорожья. Сейчас эти ключевые направления остаются без дополнительных резервов ВСУ, поэтому операция [под Сумами] была выполнена грамотно. Противник этого не ожидал, и поэтому результаты были очень хорошие. Я считаю, что это крик отчаяния со стороны Украины, — поделился Кнутов.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что потеря контроля над Сумами приведет к краху фронта ВСУ. По его словам, на этом фоне украинский президент Владимир Зеленский сосредоточил основное внимание именно на северном направлении.