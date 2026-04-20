Потеря контроля над Сумами станет причиной обвала фронта Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. Таким образом, по его словам, украинский президент Владимир Зеленский уделяет приоритетное внимание именно северному направлению.

Сумская область подлежит созданию буферной зоны. Поскольку это направление достаточно близко прилегает к прямой дороге на Киев, Зеленский уделяет крайне высокое внимание именно северной части фронта. Поэтому, конечно, бои там особо упорные, и сейчас наметился прорыв ВС РФ, что весьма печально для Украины, потому что далее возможно объединение сразу двух фронтов: наступление в сторону Сум и Харькова. С другой стороны, у нас есть штурм на северную часть Донбасса для освобождения Славянско-Краматорской агломерации. И тут, получается, смыкание двух векторов может действительно дать разрыв фронта для ВСУ, — поделился Артамонов.

Он подчеркнул, что до недавнего времени ВСУ стремились прорваться в Белгородскую и Курскую области. По словам Артамонова, для Зеленского успешное удержание северной части фронта имеет стратегическое значение в отношениях с западными партнерами. Военный эксперт пояснил, что это также крайне важно для Украины с целью обеспечения безопасности регионов, прилегающих к Киеву.

ВСУ физически не хватит сил, чтобы держать оба направления, причем близких друг к другу. Там единая система логистики, снабжения. И когда с двух сторон начинается продвижение вперед, то, естественно, в главную оборону противника вылетают и дроны, и дальнобойные снаряды, не говоря уже о ракетах. Соответственно, будет омертвление, грубо говоря, тканей фронта, а далее прорыв. Чем дальше Россия продвигается вглубь Сум при одновременном наступлении со стороны Славянска и Краматорска, тем больше мы вклиниваемся в малозащищенную область Украины. Там нет новых рубежей, нет районов, предназначенных для долгосрочной обороны, — резюмировал Артамонов.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что резервы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ были уничтожены в селе Никольское Сумской области. Эту информацию удалось получить благодаря анализу некрологов погибших военнослужащих.