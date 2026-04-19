«Элита» ВСУ не выдержала натиска ВС России под Сумами ВС России ликвидировали резервы десантно-штурмовой бригады ВСУ под Сумами

Резервы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожены в селе Никольском Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Узнать о значительных потерях противника удалось благодаря анализу некрологов погибших военнослужащих.

На Сумском направлении анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в результате нашего огневого поражения были уничтожены резервы 80-й ОДШБр ВСУ в селе Никольском, — сказал собеседник агентства.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что подразделения беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожили три единицы техники ВСУ на Добропольском направлении. По его словам, украинские силы пытались доставить личный состав к линии боевого соприкосновения.

До этого полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщал, что в ночь с 15 на 16 апреля российские войска нанесли удары по запасам нового вооружения ВСУ, поставленного западными странами. Удары могли прийтись по портам и железнодорожным узлам Украины, которые, вероятно, получили повреждения от применения крупнокалиберных боеприпасов. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.