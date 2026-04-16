16 апреля 2026 в 13:07

Полковник назвал вероятную цель массированного удара ВС РФ по Украине

Полковник Матвийчук: ВС РФ могли уничтожить запасы нового оружия ВСУ этой ночью

В ночь с 15 на 16 апреля Вооруженные силы России могли уничтожить запасы нового вооружения ВСУ, поставленного Западом, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, порты и железнодорожные станции Украины, вероятно, получили повреждения от ударов крупнокалиберными боеприпасами.

Дело в том, что ВСУ давным-давно испытывают недостаток в средствах противовоздушной обороны. Я полагаю, что России стало известно о пути подвоза техники и боеприпасов с Запада. Ведь он в последнее время нарастил поставки и БПЛА, и запчастей для ремонта в том числе. Предположительно были нанесены удары боеприпасами крупного калибра по [украинским] портам и железнодорожным станциям. Я думаю, это был такой обезоруживающий удар с точки зрения уничтожения тех накопленных запасов, которые западные страны поставили Киеву за период так называемого пасхального перемирия, — прокомментировал Матвийчук.

Ранее Минобороны России сообщило нанесении массированного удара по украинским объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, которые поддерживают ВСУ. Атака проводилась с использованием высокоточного оружия и беспилотников.

