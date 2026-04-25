Зеленский закатил истерику после ударов ВС России по объектам ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил о необходимости срочной поставки в страну западных систем противовоздушной обороны. По его словам, это необходимо сделать как можно скорее, особенно после ночного удара Вооруженных сил России по объектам ВСУ. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Ситуация нуждается в немедленных и жестких действиях, оперативном усилении нашей ПВО, — отметил Зеленский.

Ранее российские военные ударили по подземным хранилищам с западной техникой в Николаевской и Одесской областях. Как уточнил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников, эти катакомбы существуют с советских времен. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

До этого координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев рассказал, что в Городне Черниговской области ВС РФ уничтожили пункт связи и штаб украинских беспилотников. По его словам, объекты располагались на территории бывшего аэродрома и вблизи него. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.