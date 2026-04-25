Российские войска взорвали секретный штаб украинских дронов

В Городне Черниговской области российские войска уничтожили пункт связи и штаб украинских беспилотников, рассказал координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, объекты располагались на территории бывшего аэродрома и вблизи него. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Уничтожены пункт связи и местный штаб, координирующий запуски и наведение на цели украинских БПЛА, находившиеся на территории бывшего аэродрома и рядом с ним, — сказал подпольщик.

Источник отметил, что погибли 11 военнослужащих ВСУ, половина из них — офицеры. Кроме того, были уничтожены склад с беспилотниками и мобильные установки для их запуска, использовавшиеся для атак на Орел, Брянск и Смоленск.

В Харьковской области российские военные с помощью беспилотников уничтожили более 20 радиоэлектронных станций ВСУ. Их обнаружили с воздуха, после чего FPV-дроны с оптоволоконным управлением нанесли точные удары. Ликвидация станций улучшила связь и работу беспилотников на нескольких участках.

До этого замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что российская армия активно наступает на пяти направлениях. ВСУ несут массовые потери и вынуждены стягивать резервы из-под Купянска из-за острейшей нехватки личного состава. По его словам, украинское командование использует принудительно мобилизованных и неподготовленных бойцов.