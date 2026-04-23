Стало известно о массовых потерях ВСУ из-за активного продвижения ВС России ВГА: у ВСУ большие потери из-за активного наступления ВС РФ на пяти направлениях

Российская армия ведет активное наступление на пяти направлениях Харьковского фронта, в результате чего ВСУ несут массовые потери и вынуждены стягивать резервы из-под Купянска, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк. По его словам, которые передает ТАСС, украинское командование испытывает острейшую нехватку личного состава.

На Волчанском, Купянском, Великобурлукском, Боровском и Лиманском направлениях идет активное продвижение ВС РФ. Из-за дефицита живой силы украинское командование перебрасывает резервы с Купянского направления, — сказал Лисняк.

Представитель ВГА отметил, что там преобладают принудительно мобилизованные и неподготовленные бойцы с низкой мотивацией. Лисняк подчеркнул, что именно использование таких резервов для затыкания брешей в обороне обусловливает массовый характер потерь с украинской стороны.

Ранее военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что ВСУ оголяют фронт под ДНР, перебрасывая резервы под Сумы. Так он прокомментировал информацию, что командование ВСУ направило на границу Харьковской и Сумской областей подразделения 105-й отдельной бригады теробороны.