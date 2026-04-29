Российский боец вернулся на фронт через 21 день после ранения в сердце

Российский боец с позывным Погранец получил четыре пулевых ранения в грудь и одно в шею, однако вернулся на передовую спустя 21 день, сообщает RT. История военнослужащего началась еще в рядах ополчения ДНР в 2015 году.

Тяжелое ранение боец получил во время штурма населенного пункта Красный Партизан. У него были пробиты оба легких и сердце. Врачи боролись за жизнь военного в реанимации 11 дней, после чего он еще 10 суток провел в палате. Сразу после этого Погранец самовольно покинул госпиталь и отправился к сослуживцам на позиции.

Не все швы еще сняли, но я сбежал, получается. Вызвал ребят и поехал на позиции, — вспомнил Погранец.

Как выяснилось, этот случай не единичный в его биографии. Военнослужащий признался, что не может долго находиться в больницах. В 2022 году в Мариуполе он получил минно-взрывное ранение: два осколка попали в ноги и один — в руку. Боец вновь пренебрег лечением и отправился на фронт уже через 10 дней.

