29 апреля 2026 в 15:37

Российский боец вернулся на фронт через 21 день после ранения в сердце

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский боец с позывным Погранец получил четыре пулевых ранения в грудь и одно в шею, однако вернулся на передовую спустя 21 день, сообщает RT. История военнослужащего началась еще в рядах ополчения ДНР в 2015 году.

Тяжелое ранение боец получил во время штурма населенного пункта Красный Партизан. У него были пробиты оба легких и сердце. Врачи боролись за жизнь военного в реанимации 11 дней, после чего он еще 10 суток провел в палате. Сразу после этого Погранец самовольно покинул госпиталь и отправился к сослуживцам на позиции.

Не все швы еще сняли, но я сбежал, получается. Вызвал ребят и поехал на позиции, — вспомнил Погранец.

Как выяснилось, этот случай не единичный в его биографии. Военнослужащий признался, что не может долго находиться в больницах. В 2022 году в Мариуполе он получил минно-взрывное ранение: два осколка попали в ноги и один — в руку. Боец вновь пренебрег лечением и отправился на фронт уже через 10 дней.

Ранее стало известно о подвиге российского бойца, который в одиночку атаковал позиции пятерых солдат ВСУ, скрытно приблизившись к их траншее под прикрытием рельефа местности. В ходе внезапного столкновения военнослужащий ликвидировал троих противников, а оставшихся двоих успешно взял в плен.

Общество
бойцы
ранения
СВО
фронты
