Российский боец в одиночку пошел в атаку на пятерых военных ВСУ

Российский боец в одиночку пошел в атаку против пятерых солдат ВСУ, сообщил Telegram-канал «Работайте, братья!». Он ликвидировал троих из них, а двух взял в плен.

Боец скрытно приблизился к траншее противника, используя рельеф местности и доступные укрытия. Он действовал максимально осторожно и старался оставаться незамеченным до последнего момента.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что российским бойцам удалось прорваться в центральную часть крупного села Рай-Александровка на Славянском направлении. По его информации, подразделения ВС РФ ведут бои на северо-востоке населенного пункта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.