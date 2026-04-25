ВС России прорвались в центр Рай-Александровки Военкор Котенок: ВС России прорвались к центру Рай-Александровки под Славянском

Российским бойцам удалось прорваться в центральную часть крупного села Рай-Александровка на Славянском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. По его данным, подразделения ВС РФ ведут бои на северо-востоке населенного пункта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Со стороны южной части леса Западный ВС РФ продвинулись в центральную часть Рай-Александровки. Противник признает бои в районе ул. Партизанской, — говорится в сообщении.

По информации военкора, российские военные также выбивают украинских боевиков из опорника на меловом склоне к северу от улицы Подгорной. Кроме того, подразделениям РФ, переправившимся через канал Северский Донец — Донбасс, удалось начать атаки на позиции противника в районах сел Малиновка и Тихоновка. Бои также идут в окрестностях населенных пунктов Диброва, Липовка и Никифоровка.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что за сутки российские войска нанесли удары по временным базам украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах. Для поражения целей применялись оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные подразделения и артиллерия.