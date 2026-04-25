25 апреля 2026 в 19:19

ВС России прорвались в центр Рай-Александровки

Военкор Котенок: ВС России прорвались к центру Рай-Александровки под Славянском

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российским бойцам удалось прорваться в центральную часть крупного села Рай-Александровка на Славянском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. По его данным, подразделения ВС РФ ведут бои на северо-востоке населенного пункта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Со стороны южной части леса Западный ВС РФ продвинулись в центральную часть Рай-Александровки. Противник признает бои в районе ул. Партизанской, — говорится в сообщении.

По информации военкора, российские военные также выбивают украинских боевиков из опорника на меловом склоне к северу от улицы Подгорной. Кроме того, подразделениям РФ, переправившимся через канал Северский Донец — Донбасс, удалось начать атаки на позиции противника в районах сел Малиновка и Тихоновка. Бои также идут в окрестностях населенных пунктов Диброва, Липовка и Никифоровка.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что за сутки российские войска нанесли удары по временным базам украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах. Для поражения целей применялись оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные подразделения и артиллерия.

Глава оппозиционной партии Польши призвал перестроить власть в стране
Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь
Подростки отбили мужчину от военкомов в Одессе
В Италии вступились за лишенного гражданства Британии из-за РФ полицейского
Скончался российский писатель-долгожитель
Раскольники захотели распродать реликвии собора в Славянске
Женщина погибла при ракетном ударе ВСУ по ДНР
Дружба с Ходченковой, воздержание, новые фильмы: как живет актриса Вилкова
В Мали произошла попытка военного переворота
ПВО успешно поохотилась на «стаю» украинских дронов над регионами России
Столичным водителям неожиданно посоветовали пересесть на метро
Экс-секретарь Зеленского рассказала о риске потери регионов
ВСУ отправили резерв националистов к селу Рудня Сумской области
Украинский дрон атаковал автомобиль с гражданскими
На Западе назвали НАТО мертвым как политический союз
Премьер Венгрии отказался от мандата
Российский город примет один из матчей сборной РФ по футболу
Путин поздравил Сергея Никоненко с 85-летием
Украинские садистки атаковали россиян, выплаты пенсионерам: что будет дальше
Пушилин рассказал, какую часть Донбасса контролируют ВСУ
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

