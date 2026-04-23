На Купянском направлении сложилась критическая ситуация со снабжением украинских военнослужащих: оставшись без еды и воды, бойцы ВСУ начали есть дождевых червей, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, российские силы полностью уничтожили наземные и воздушные пути доставки продовольствия противнику. В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Катастрофа в первую очередь затронула военнослужащих из 14-й отдельной механизированной бригады, прикомандированной к батальону 30-й ОМБр. В настоящий момент у них закончилась даже питьевая вода, бойцы теряют сознание от голода. Как отметил источник, это те же подразделения, которые зимой замерзали без теплой одежды, тогда около 100 человек погибли от холода.

В сообщении говорится, что несмотря на это украинское командование не отдает приказа об отступлении, а вместо этого организовало бесперебойное снабжение продовольствием собственного штаба, развернутого в селе Шевченково Купянского района.

Ранее замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что ВС РФ ведут активное наступление на пяти направлениях Харьковского фронта, в результате чего ВСУ несут массовые потери и вынуждены стягивать резервы из-под Купянска.