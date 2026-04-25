Более 20 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ были уничтожены под Харьковом, что привело к улучшению связи на ряде направлений, сообщил РИА Новости начальник российского огневого поражения с позывным Карта. Он пояснил, что позиции средств РЭБ обнаруживались с помощью воздушной разведки, после чего их координаты без задержек направлялись в пункты управления. В МО данную информацию не комментировали.

Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 20 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области. Кроме этого, были уничтожены системы радиолокационной и радиоэлектронной разведки, — заявил Карта.

Для нанесения ударов применялись FPV-дроны с управлением по оптоволоконному каналу, которые не поддаются воздействию систем радиоэлектронного подавления. Ликвидация таких станций на отдельных участках дала возможность создать более благоприятные условия для работы беспилотников как на цифровых, так и на аналоговых каналах, а также способствовала повышению качества радиосвязи на линии фронта.

Ранее снайпер группировки войск «Восток» ВС РФ с позывным Маска рассказал, что сейчас главная задача снайперов — не уничтожение живой силы, а борьба с беспилотниками и защита подразделений БПЛА. По его словам, бойцы полностью обеспечены необходимым снаряжением для работы в любое время суток и года, а стрельба и наблюдение всегда осуществляются в паре.