25 апреля 2026 в 09:33

Российский боец рассказал, как поменялась работа снайпера на СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Работа снайперов теперь больше ориентирована не на поражение живой силы, а на противодействие дронам и прикрытие подразделений БПЛА, рассказал снайпер группировки войск «Восток» ВС РФ с позывным Маска в интервью ТАСС. По его словам, бойцы снабжены всем нужным оборудованием для действий днем и ночью в любое время года, а стрельба и наблюдение всегда ведутся в паре.

На данный момент в задачи снайперов входит прикрытие основных подразделений: БПЛА, штурмовых подразделений, пехоты, разведки. <...> В основном мы работаем по «птицам» (беспилотникам, — NEWS.ru). То бишь по таким «птицам», как FPV-дроны, а также крупным, например типа «Баба-яга», — заявил собеседник.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные нанесли шесть массированных ударов высокоточным оружием и дронами по украинским военным объектам. Данные атаки стали ответом на террористические обстрелы гражданской инфраструктуры России со стороны Украины.

Кроме того, в оборонном ведомстве заявили, что подразделения Западной группировки войск ликвидировали восемь вражеских воздушных объектов в Харьковской области. В число сбитых целей вошли один барражирующий боеприпас «Батон» и семь разведывательных дронов.

