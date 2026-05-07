07 мая 2026 в 11:35

Россиянин поплатился за работу на разведку Украины

Россиянин получил 18 лет за передачу Украине данных о РЭБ России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Южный окружной военный суд приговорил россиянина Алексея Зубарева к 18 годам колонии за передачу украинской разведке лекций о работе российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Кроме того, фигурант публиковал в интернете призывы к осуществлению террористических актов и насилия в отношении русских.

Подсудимый принял участие во всероссийском конкурсе, в рамках которого специалистами в области радиоэлектронной борьбы были прочитаны лекции: «Опыт применения робототехнических средств, беспилотных воздушных судов и средств противодействия им в рамках СВО». Зубарев, как участник конкурса, скопировал файлы с видеозаписью лекций, содержащих сведения военного характера, после чего отправил их действующему члену ГУР МОУ, — говорится в сообщении.

Ранее Новосибирский областной суд вынес приговор двум ученым-физикам — Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину — за сотрудничество с Украиной. Оба получили по 12,5 года колонии строгого режима по обвинению в государственной измене.

Кроме того, в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что суд приговорил жителя Волгодонска к 12,5 года колонии строгого режима за передачу сведений сотрудникам зарубежной спецслужбы. Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Общество
суды
РЭБ
Украина
