22 апреля 2026 в 22:45

Суд вынес приговор жителю Волгодонска по делу о госизмене

Жителя Волгодонска Краснодарского края осудили на 12,5 года за госизмену

В Краснодарском крае суд назначил жителю Волгодонска 12,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает Lenta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру. Его признали виновным в передаче данных представителям иностранной спецслужбы.

В прокуратуре региона сообщили, что мужчина был осужден по статье 275 УК РФ, предусматривающей ответственность за государственную измену. Как установил суд, он вступил в контакт с представителями СБУ и за денежное вознаграждение собирал и передавал им сведения об объектах топливно-энергетического комплекса в Краснодаре.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края по обвинению в государственной измене. Мужчину также обвиняют в финансировании терроризма. По версии следствия, обвиняемый неоднократно покупал виртуальную валюту, которая используется в иностранных интернет-мессенджерах. Затем переводил эти средства ВСУ.

До этого в Краснодарском крае суд вынес приговор 62-летнему Игорю Ломиноге, который сотрудничал со Службой безопасности Украины и собирался совершать диверсии и теракты в России. Ему назначили 14 лет лишения свободы.

