05 мая 2026 в 09:37

Суд вынес двум российским физикам приговор по делу о госизмене

В Новосибирске двух ученых-физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина приговорили к лишению свободы на 12,5 года в колонии строгого режима по делу о государственной измене, передает ТАСС. Соответствующее решение вынес Новосибирский областной суд.

Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 года каждому, — сказали в суде.

Ранее в Томской области несовершеннолетний был признан виновным в государственной измене и попытке совершения теракта на участке железной дороги. В частности, суд назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Прежде Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева. Ее действия квалифицировали как госизмену. По информации прокуратуры республики, в феврале 2024 года она сняла на фото и видео места стоянки российской бронетехники на территории Крыма.

