Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 10:38

Российские военные нанесли сокрушительный удар по «подземной» армии ВСУ

Aif.ru: ВС РФ ударили по подземным складам ВСУ под Одессой и Николаевом

Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные ударили по подземным хранилищам с западной техникой в Николаевской и Одесской областях Украины, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, эти катакомбы существуют с советских времен. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В Николаевской и Одесской областях сосредоточены самые большие склады на Украине с западной техникой. По ним и был нанесен основной удар. Многие склады обладают развитой подземной инфраструктурой, поэтому, чтобы гарантированно уничтожить цель, по одному выявленному объекту наносятся несколько ударов, — сказал военный.

Ранее начальник российского огневого поражения с позывным Карта сообщил, что в районе Харькова уничтожено более 20 станций радиоэлектронной борьбы украинских войск, что позволило улучшить связь на нескольких направлениях. По его словам, позиции средств РЭБ выявлялись с помощью воздушной разведки, после чего их координаты мгновенно передавались в пункты управления. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил на полях российско-узбекской конференции клуба «Валдай», что российские военные уверенно удерживают тактическое преимущество на суше в рамках украинского кризиса. Дипломат подчеркнул, что все сложности в зоне боевых действий испытывает исключительно украинская сторона.

Россия
Украина
ВСУ
ВС РФ
СВО
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.