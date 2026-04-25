Удар по воинской части и слив тайн ВСУ: новости СВО на вечер 25 апреля

Украинские военнослужащие планировали использовать село Бочково в Харьковской области для ударов по тылу ВС РФ, более 20 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ уничтожены под Харьковом, командир 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады территориальной обороны Украины продавал России военные данные ВСУ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Раскрыты подлые планы украинских военных в районе Волчанска

Украинские военнослужащие планировали использовать село Бочково в Харьковской области для ударов по тылу Вооруженных сил России около Волчанска, заявил источник в силовых структурах. По его информации, для этих целей противник не жалел собственных сил.

25 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы освободили село Бочково. По информации ведомства, в операции участвовали бойцы группировки войск «Север». Известно, что населенный пункт выполнял роль укрепленного форпоста противника на северном берегу реки Волчьей.

Стало известно о взрывах в районе воинской части ВСУ под Харьковом

Взрывы раздались в районе воинской части ВСУ в городе Богодухове Харьковской области, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, медперсонал местной больницы в срочном порядке вызвали на работу из‑за большого потока раненых.

Он добавил, что нескольких тяжелораненых пациентов вывезли в Харьков. Подпольщик уточнил, что на территории этой воинской части украинских мобилизованных обучали обращению с военной техникой стран НАТО.

Российский боец рассказал, как поменялась работа снайпера на СВО

Работа снайперов теперь больше ориентирована не на поражение живой силы, а на противодействие дронам и прикрытие подразделений БПЛА, рассказал снайпер группировки войск «Восток» ВС РФ с позывным Маска. По его словам, бойцы снабжены всем нужным оборудованием для действий днем и ночью в любое время года, а стрельба и наблюдение всегда ведутся в паре.

«На данный момент в задачи снайперов входит прикрытие основных подразделений: БПЛА, штурмовых подразделений, пехоты, разведки», — заявил собеседник.

Станции РЭБ ВСУ не выдержали натиска ВС России под Харьковом

Более 20 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ уничтожены под Харьковом, что привело к улучшению связи на ряде направлений, сообщил начальник российского огневого поражения с позывным Карта. Он пояснил, что позиции средств РЭБ обнаруживались с помощью воздушной разведки, после чего их координаты без задержек направлялись в пункты управления. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Для нанесения ударов применялись FPV-дроны с управлением по оптоволоконному каналу, которые не поддаются воздействию систем радиоэлектронного подавления. Ликвидация таких станций на отдельных участках дала возможность создать более благоприятные условия для работы беспилотников как на цифровых, так и на аналоговых каналах.

Секретный штаб украинских дронов полностью уничтожен

В Городне Черниговской области российские войска уничтожили пункт связи и штаб украинских беспилотников, рассказал координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. По его словам, объекты располагались на территории бывшего аэродрома и вблизи него. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Источник отметил, что погибли 11 военнослужащих ВСУ, половина из них — офицеры. Кроме того, были уничтожены склад с беспилотниками и мобильные установки для их запуска, использовавшиеся для атак на Орел, Брянск и Смоленск.

«Подземный город» ВСУ оказался под сокрушительным ударом

Российские военные ударили по подземным хранилищам с западной техникой в Николаевской и Одесской областях Украины, рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, эти катакомбы существуют с советских времен. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

«Многие склады обладают развитой подземной инфраструктурой, поэтому, чтобы гарантированно уничтожить цель, по одному выявленному объекту наносятся несколько ударов», — уточнил он.

Украинский комбат устроил торговлю секретами ВСУ

Командир 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады территориальной обороны Украины продавал России военные данные ВСУ, заявил источник в российских силовых структурах. По его словам, речь идет о майоре Дмитрии Никонове с позывным Рыба.

Он рассказал о скриншотах переписок, где Никонов соглашается продавать военные документы за 150–200$ (11,3–15,1 тыс. рублей), а также просит перевезти его с семьей на территорию России. Информатор уточнил, что главной задачей украинского офицера был быстрый заработок.

