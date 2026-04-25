Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 10:25

Помощник Жириновского из мема «Сафонов, оплатить!» отправился в зону СВО

Знаменитый помощник экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского из мема «Сафонов, оплатить!» отправился в зону проведения СВО в качестве штурмовика, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам Александра Сафонова, политик всегда говорил ему, что бойцовский характер можно получить только в армии.

Жириновский еще при жизни предсказал мужчине, что опыт пройденной срочной службы пригодится ему на протяжении жизни. Сейчас Сафонов участвует в боях за Константиновку — город в ДНР, который является критически важным укрепрайоном ВСУ. Боец рассказал, что Жириновского на фронте любят и очень часто вспоминают.

Даже в завирусившихся видео с предсказаниями он всегда говорил о том, что Россия победит, поэтому мы в этом не сомневаемся, — подчеркнул Сафонов.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что российские военные нанесли удар по подземным складам с западным вооружением в Николаевской и Одесской областях Украины. По его данным, эти подземные сооружения сохранились еще с советского периода. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

