Отряд из зэков в ВСУ и атака на Екатеринбург: новости СВО к утру 25 апреля

Жилой дом поврежден в результате атаки БПЛА в Екатеринбурге, военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ, четыре мирных жителя пострадали при обстреле ДНР. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 24 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали Екатеринбург

Жилой дом поврежден в результате атаки БПЛА в Екатеринбурге, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер в Telegram-канале. По его словам, на регион была совершена атака вражеских дронов. За медицинской помощью обратились шесть человек. По его словам, тяжелых пациентов среди них нет. У большинства врачи диагностировали легкое отравление продуктами горения.

Из поврежденной высотки эвакуированы 50 человек. Также Паслер предупредил, что в Свердловской области действует план «Ковер», в регионе работают системы противовоздушной обороны.

«Восток» уничтожил пункты управления БПЛА в Днепропетровской области

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, замаскированные пункты были обнаружены в строениях одного из населенных пунктов и расположенных рядом с ним лесополосах.

В Минобороны подчеркнули, что уничтожение объектов нанесло значительный урон способности ВСУ применять беспилотники на данном участке.

ВС Украины

Минобороны РФ рассказало о подвиге сержанта в зоне СВО

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвиге младшего сержанта Александра Ковышкина в зоне СВО. Он одним из первых вступил в бой в ходе выполнения боевой задачи.

Штурмовое подразделение получило задачу по захвату позиций украинской армии. Бой проходил в условиях активного сопротивления. Противник занимал укрепленные траншеи и имел численное преимущество на участке. Ковышкин одним из первых вошел в эту зону и сразу вступил в стрелковый бой. Армия ВСУ оказывала плотное сопротивление.

В ходе столкновения младший сержант получил пулевое ранение. Однако это не остановило его решимость. Оказав себе первую медицинскую помощь прямо на месте боя, он продолжил выполнение задачи. В Минобороны уточнили, что в ходе дальнейших действий Ковышкин уничтожил нескольких бойцов ВСУ. Также был ликвидирован расчет автоматического гранатомета станкового (АГС).

Действия младшего сержанта позволили штурмовой группе сохранить темп наступления. Подразделение смогло в короткие сроки продвинуться вперед и занять новые рубежи.

Под Сумами обнаружили отряд из зэков

Командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения, укомплектованные бывшими заключенными, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, часть украинских военных ликвидировали. Некрологи военнослужащих ВСУ подтверждают эту информацию, указали в силовых структурах. Также в подразделении были замечены пойманные дезертиры, сказано в заявлении.

Четыре человека пострадали при обстреле ДНР

Четыре мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. Под удар попали Горловка и участок автодороги Селидово — Карловка. Самый серьезный инцидент произошел в Калининском районе, где дрон атаковал транспорт коммунальщиков.

Еще один мирный житель пострадал в Красноармейском муниципальном округе при сбросе боеприпаса на легковой автомобиль. Всем пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь в лечебных учреждениях республики.

Читайте также:

Атака на Екатеринбург 25 апреля: дрон врезался в высотку, есть ли жертвы

Артиллеристы разнесли скрытые блиндажи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 25 апреля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 апреля