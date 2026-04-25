25 апреля 2026 в 05:30

Артиллеристы разнесли скрытые блиндажи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 25 апреля

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 25 апреля?

«Восток» уничтожил пункты управления БПЛА в Днепропетровской области

По данным ведомства, замаскированные пункты были обнаружены в строениях одного из населенных пунктов и расположенных рядом с ним лесополосах.

«Координаты выявленных целей были оперативно переданы расчетам ударных дронов. Операторы нанесли точные удары по укрытиям противника. В результате огневого поражения пункты управления, антенные комплексы и находившаяся на позициях живая сила ВСУ полностью уничтожены», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что уничтожение объектов нанесло значительный урон способности ВСУ применять беспилотники на данном участке.

Минобороны РФ рассказало о подвиге сержанта в зоне СВО

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвиге младшего сержанта Александра Ковышкина в зоне СВО. Он одним из первых вступил в бой.

Штурмовое подразделение получило задачу по захвату позиций украинской армии. Бой проходил в условиях активного сопротивления. Противник занимал укрепленные траншеи и имел численное преимущество на участке. Ковышкин одним из первых вошел в эту зону и сразу вступил в стрелковый бой. Армия ВСУ оказывала плотное сопротивление.

В ходе столкновения младший сержант получил пулевое ранение. Однако это не остановило его решимость. Оказав себе первую медицинскую помощь прямо на месте боя, он продолжил выполнение задачи. В Минобороны уточнили, что в ходе дальнейших действий Ковышкин уничтожил нескольких бойцов ВСУ. Также был ликвидирован расчет автоматического гранатомета станкового (АГС).

Действия младшего сержанта позволили штурмовой группе сохранить темп наступления. Подразделение смогло в короткие сроки продвинуться вперед и занять новые рубежи.

ПВО отразила серию атак дронов на регионы РФ

Российские средства ПВО за девять часов уничтожили над территорией страны 11 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что дроны сбили над пятью регионами и Черным морем.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Ростовской областей, Республики Дагестан, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.

ВС России уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожье

Артиллеристы российской группировки войск «Восток» уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области, используя при этом только отечественные средства управления и связи, сообщили в пресс-службе МО РФ. Расчеты беспилотной авиации и артиллерийские расчеты орудий использовали штатные системы, которые обеспечили высокую точность попаданий и контроль результатов огневых ударов, отметили в ведомстве.

«В ходе воздушной разведки операторами группировки войск „Восток“ вскрыты замаскированные в лесополосах Запорожской области блиндажи украинских формирований. Противник оборудовал скрытые позиции и заглубленные укрытия для размещения живой силы на линии боевого соприкосновения», — сказано в заявлении.

