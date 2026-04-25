25 апреля 2026 в 01:11

Минобороны РФ рассказало о подвиге сержанта в зоне СВО

Боец Ковышкин с ранением зачистил траншеи и ликвидировал АГС ВСУ

Фото: МО РФ
В Министерстве обороны РФ рассказали о подвиге младшего сержанта Александра Ковышкина в зоне СВО, передает РИА Новости. Он один из первых вступил в бой.

Штурмовое подразделение получило задачу по захвату позиций украинской армии. Бой проходил в условиях активного сопротивления. Противник занимал укрепленные траншеи и имел численное преимущество на участке. Ковышкин одним из первых вошел в эту зону и сразу вступил в стрелковый бой. Армия ВСУ оказывала плотное сопротивление.

В ходе столкновения младший сержант получил пулевое ранение. Однако это не остановило его решимость. Оказав себе первую медицинскую помощь прямо на месте боя, он продолжил выполнение задачи.

В Минобороны уточнили, что в ходе дальнейших действий Ковышкин уничтожил нескольких бойцов ВСУ. Также был ликвидирован расчет автоматического гранатомета станкового (АГС).

Действия младшего сержанта позволили штурмовой группе сохранить темп наступления. Подразделение смогло в короткие сроки продвинуться вперед и занять новые рубежи.

В ведомстве подчеркнули, что решительность и самоотверженность Ковышкина сыграли важную роль в выполнении боевой задачи. Благодаря его действиям подразделение закрепилось на новых позициях, несмотря на сопротивление противника.

Ранее силовики заявили, что на Украине воюют до 16,5 тыс. иностранных наемников. Однако часть из них быстро разрывает договор с ВСУ.

