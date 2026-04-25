Минобороны РФ рассказало о подвиге сержанта в зоне СВО Боец Ковышкин с ранением зачистил траншеи и ликвидировал АГС ВСУ

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвиге младшего сержанта Александра Ковышкина в зоне СВО, передает РИА Новости. Он один из первых вступил в бой.

Штурмовое подразделение получило задачу по захвату позиций украинской армии. Бой проходил в условиях активного сопротивления. Противник занимал укрепленные траншеи и имел численное преимущество на участке. Ковышкин одним из первых вошел в эту зону и сразу вступил в стрелковый бой. Армия ВСУ оказывала плотное сопротивление.

В ходе столкновения младший сержант получил пулевое ранение. Однако это не остановило его решимость. Оказав себе первую медицинскую помощь прямо на месте боя, он продолжил выполнение задачи.

В Минобороны уточнили, что в ходе дальнейших действий Ковышкин уничтожил нескольких бойцов ВСУ. Также был ликвидирован расчет автоматического гранатомета станкового (АГС).

Действия младшего сержанта позволили штурмовой группе сохранить темп наступления. Подразделение смогло в короткие сроки продвинуться вперед и занять новые рубежи.

В ведомстве подчеркнули, что решительность и самоотверженность Ковышкина сыграли важную роль в выполнении боевой задачи. Благодаря его действиям подразделение закрепилось на новых позициях, несмотря на сопротивление противника.

