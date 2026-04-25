Киеву обещают деньги РФ: кто на самом деле вернет ЕС долги вора Зеленского

Евросоюз согласовал выделение Украине кредита на сумму €90 млрд. В Брюсселе считают, что вернуть эти средства можно будет за счет репараций от России. При этом в Москве неоднократно отвергали возможность таких выплат в пользу Киева или ЕС и считают, что решение Союза ударит в первую очередь по простым европейцам — именно они оплатят помощь украинцам из своего кармана. На что рассчитывают европейские лидеры и как РФ нарушит их планы — в материале NEWS.ru.

Как Европа хочет вернуть украинский кредит

Совет ЕС 23 апреля согласовал разблокировку кредита на €90 млрд для Украины. Размер этого займа был утвержден еще в декабре 2025 года, однако дальнейшие шаги по выделению денег Киеву тормозили Венгрия и Словакия: они наложили на инициативу вето из-за остановки Украиной транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

В Евросовете анонсировали, что первые выплаты Киев сможет получить во втором квартале 2026 года. Утверждается, что они помогут Украине закрыть самые неотложные бюджетные потребности и профинансировать закупки оружия из-за рубежа.

«Финансирование будет связано со строгими условиями со стороны Украины, такими как соблюдение верховенства права, включая борьбу с коррупцией», — гласит сообщение.

В Брюсселе также подчеркнули, что кредит планируется обеспечить за счет европейского займа на коммерческих рынках под гарантии бюджета ЕС.

«Кредит будет выплачен за счет репараций, которые Россия будет должна Украине», — отмечается в заявлении Совета ЕС.

Кто заплатит за кредит для Украины

Заем, который получит Украина, рассчитан на два года. Первые €45 млрд Киев получит в 2026-м, еще €45 млрд — в 2027-м. Из них €60 млрд предназначено на военные цели, €30 млрд — на поддержку бюджета.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что своими заявлениями о «репарациях» Брюссель обводит жителей стран ЕС вокруг пальца. На самом деле, уверен политик, все расходы на поддержку Киева лягут на плечи простых европейцев, которые оплатят ее из своего кармана.

Такого же мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Брюссель принял решение в ущерб интересам собственных граждан и бизнеса. Дипломат напомнила: у стран Евросоюза уже есть долги, и выделение кредита Киеву приведет лишь к увеличению накопленного дефицита национальных бюджетов, расшатав финансовую систему ЕС.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что «сказки» о репарациях призваны успокоить население стран Европы, переживающей затяжной экономический кризис.

«Он усилился из-за ближневосточного конфликта, а евробюрократы (которых, к слову, никто не выбирал) продолжают транжирить деньги налогоплательщиков. Они сами себя загнали в тупик, потому что ведь нельзя признаться, что идея во всем поддерживать Украину была глупой и катастрофической, — народ не поймет. Поэтому и врут с три короба, ведутся на шантаж Владимира Зеленского и продолжают выкачивать деньги из карманов среднестатистических немцев, французов и итальянцев», — сказал парламентарий.

Он не исключил, что у лоббистов 90-миллиардного кредита есть и личная заинтересованность в отправке денег на Украину.

«Не удивлюсь, если весьма солидная часть от €90 млрд обнаружится позже на счетах все тех же еврочиновников, что так усердно лоббировали выделение этой суммы», — подчеркнул Журавлев.

Представитель РИСИ в странах Северной Европы доктор общественно-политических наук, доцент криминологии и социологии права Йохан Бекман сказал NEWS.ru, что Европа готова оправдать любые действия — даже нацеленные против своих же граждан — тем, что Россия начала СВО.

«Страдают прежде всего сами европейцы. Отказ от российской энергетики стал катастрофой для рядовых потребителей: расходы резко выросли. Но важно понимать: Евросоюз фактически превратился в тоталитарное образование, где у граждан нет реальных механизмов влияния на ситуацию. Русофобия остается приоритетом ЕС и НАТО — и она важнее благополучия собственного населения», — пояснил он.

Германский политолог Александр Рар рассказал, что население Европы уже недовольно действиями Брюсселя.

«Но политики успокаивают его: гражданам объясняют, что Украина воюет за „демократию“ и за „европейское будущее“», — рассказал он NEWS.ru.

Как Россия разрушит планы ЕС

Сейчас главная возможность получить с Москвы «репарации» для выплаты украинских кредитов, по мнению властей ЕС, — это использовать замороженные в Европе российские активы. Еврокомиссия ранее подтвердила, что не считает целесообразным давать Киеву деньги в долг под коммерческие проценты, поскольку Евросоюз давно фактически сам оплачивает внешние долговые обязательства Украины за счет программ макрофинансовой помощи.

Сейчас за рубежом заморожены золотовалютные резервы РФ на сумму около €300 млрд. Более €200 млрд из них находятся на счетах бельгийского депозитария Euroclear. При этом в ЕС время от времени поднимается вопрос об изъятии этих денег, однако за несколько лет страны Союза так и не смогли достичь по нему согласия.

Бекман напомнил, что страны ЕС также успели конфисковать имущество России в разных странах и сейчас они считают себя вправе распоряжаться активами РФ по своему усмотрению.

«К сожалению, эта практика может получить продолжение — вплоть до реализации конфискованного. Пока речь идет о государственной собственности России, но логика Евросоюза позволяет предположить, что под удар могут попасть и граждане, и любое „русское имущество“. Фактически это уже происходит», — заметил он.

Однако председатель комиссии Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что претендовать Европе не на что. Более того, дело может принять такой оборот, что уже ЕС будет должен России, подчеркнул собеседник NEWS.ru.

«Я думаю, как бы ЕС самому не пришлось выплачивать нам репарации за нанесенный ущерб. Они это уже когда-то делали. И думаю, они заигрались. Особенно немцы и французы. Они с каждым днем становятся все наглее и наглее. Терпение наше подходит к концу, и они должны получить такой удар, после которого долго будут оправляться», — указал сенатор.

