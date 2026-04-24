Захарова оценила, как кредит Украине скажется на благополучии жителей ЕС Захарова: решение ЕС выделить кредит Украине ударит по самим европейцам

Решение Евросоюза выделить Украине кредит в размере €90 млрд евро (7,9 трлн рублей) наносит ущерб самим европейцам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, прежде всего под удар попадут простые граждане и бизнес стран ЕС.

Это очередное решение, которое принимает Брюссель в ущерб собственным гражданам, в ущерб интересам нынешним и долгосрочным граждан Европейского союза и бизнеса ЕС, — сказала она.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также заявил, что расходы на кредит Украине лягут на плечи европейцев. Так он прокомментировал новость о том, что Киев получит €90 млрд от Евросоюза. Украинская сторона будет обязана вернуть деньги только в случае выплаты неких «репараций» со стороны России.

Прежде послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе официально утвердили выделение кредита Украине и основные параметры 20-го пакета санкций против России. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.