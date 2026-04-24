24 апреля 2026 в 14:19

Захарова оценила, как кредит Украине скажется на благополучии жителей ЕС

Захарова: решение ЕС выделить кредит Украине ударит по самим европейцам

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Решение Евросоюза выделить Украине кредит в размере €90 млрд евро (7,9 трлн рублей) наносит ущерб самим европейцам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, прежде всего под удар попадут простые граждане и бизнес стран ЕС.

Это очередное решение, которое принимает Брюссель в ущерб собственным гражданам, в ущерб интересам нынешним и долгосрочным граждан Европейского союза и бизнеса ЕС, — сказала она.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также заявил, что расходы на кредит Украине лягут на плечи европейцев. Так он прокомментировал новость о том, что Киев получит €90 млрд от Евросоюза. Украинская сторона будет обязана вернуть деньги только в случае выплаты неких «репараций» со стороны России.

Прежде послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе официально утвердили выделение кредита Украине и основные параметры 20-го пакета санкций против России. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

