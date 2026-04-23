23 апреля 2026 в 19:53

«Обводят вокруг пальца»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд

Расходы на кредит Украине лягут на плечи европейцев, написал в соцсети X зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал новость о том, что Киев получит €90 млрд от Евросоюза. Украинская сторона будет обязана вернуть деньги только в случае выплаты неких «репараций» со стороны России.

ЕС наконец выделяет долгожданный кредит киевскому вору, и возвращать эти деньги не придется, потому что, по идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обводят вокруг пальца, европейцы, — эти €90 млрд из ваших карманов! — написал он.

Ранее послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе официально утвердили выделение кредита Украине и основные параметры 20-го пакета санкций против России. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.

После этого первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев заявил NEWS.ru, что Россия может ответить изъятием европейских активов на конфискацию своих счетов в Евросоюзе. По его словам, Европа вряд ли воплотит свой план в реальность.

