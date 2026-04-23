В ГД осадили Евросоюз после планов погасить кредит Киева активами Москвы

Россия может ответить изъятием европейских активов на конфискацию своих счетов в Евросоюзе, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев. Так он прокомментировал информацию, что Брюссель планирует выделить обещанные Киеву €90 млрд (7,9 трлн рублей) за счет Москвы. При этом, по его словам, Европа вряд ли воплотит свой план в реальность.

Евросоюз подбирается к идее выплачивать кредит Киеву российскими активами уже давно, но мы же можем принять зеркальные санкции. Иностранных финансов в России достаточно много, и если у нас заберут €90 млрд, то мы эту сумму можем взять из их коммерческих денег, которые вложены в РФ. Получается конфликт интересов. Поскольку речь идет о вложениях в крупный бизнес, то его представители имеют довольно большое влияние на свои правительства. Этот факт может воспрепятствовать тому, чтобы средства были выданы не из бюджетов Евросоюза, а из наших арестованных денег. Вряд ли у ЕС это получится, потому что они уже четыре года собираются это сделать, — высказался Арефьев.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Евросоюз скорее заплатит деньги России, чем получит репарации от Москвы. По его словам, Украина может не рассчитывать на выделенный Европой кредит.