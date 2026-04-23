23 апреля 2026 в 17:22

«Заигрались»: сенатор о плане ЕС получить миллиардные репарации от Москвы

Сенатор Джабаров: ЕС скорее выплатит деньги РФ, чем получит репарации от Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евросоюз скорее выплатит деньги России, чем получит репарации от Москвы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал сообщение о том, что ЕС планирует вернуть обещанные Киеву €90 млрд (7,9 трлн рублей) за счет РФ.

Я думаю, как бы ЕС самому не пришлось выплачивать нам репарации за нанесенный ущерб. Они это уже когда-то делали. И думаю, они заигрались. Особенно немцы и французы. Они с каждым днем становятся все наглее и наглее. Терпение наше подходит к концу, и они должны получить такой удар, после которого долго будут оправляться. А насчет этого кредита Украине — все бесполезно. Все сгорит, что они посылают. Мы справимся и с этой напастью, — отметил Джабаров.

Ранее послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе официально утвердили выделение кредита Украине и основные параметры 20-го пакета санкций против России. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.

Яна Стойкова
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

