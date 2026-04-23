«Заигрались»: сенатор о плане ЕС получить миллиардные репарации от Москвы

Евросоюз скорее выплатит деньги России, чем получит репарации от Москвы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал сообщение о том, что ЕС планирует вернуть обещанные Киеву €90 млрд (7,9 трлн рублей) за счет РФ.

Я думаю, как бы ЕС самому не пришлось выплачивать нам репарации за нанесенный ущерб. Они это уже когда-то делали. И думаю, они заигрались. Особенно немцы и французы. Они с каждым днем становятся все наглее и наглее. Терпение наше подходит к концу, и они должны получить такой удар, после которого долго будут оправляться. А насчет этого кредита Украине — все бесполезно. Все сгорит, что они посылают. Мы справимся и с этой напастью, — отметил Джабаров.

Ранее послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе официально утвердили выделение кредита Украине и основные параметры 20-го пакета санкций против России. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.