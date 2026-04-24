Евросоюз озвучил Украине условие для получения кредита ЕС потребовал от Украины гарантий прав меньшинств ради кредита на €90 млрд

Евросоюз потребовал от Украины гарантии соблюдения прав меньшинств для получения кредита в размере €90 млрд, говорится в опубликованном на сайте официального журнала ЕС регламенте. Там указаны условия, которые Киев должен выполнить.

Среди них есть пункт о поддержании демократических механизмов и соблюдение принципов верховенства права. Все это необходимо для сотрудничества Украины и Евросоюза.

В частности, Украина должна продолжать: обеспечивать эффективные демократические механизмы, поддерживать многопартийную парламентскую систему, соблюдать верховенство права, гарантировать соблюдение прав человека, включая права меньшинств, — сказано в тексте регламента.

Отдельно отмечается, что соблюдение верховенства права также предполагает борьбу с коррупцией. При этом Совет ЕС не уточняет, о каких именно меньшинствах идет речь.

Ранее стало известно, что Евросоюз начнет выплачивать Киеву новые транши из кредита на €90 млрд с середины мая текущего года. По предоставленной информаци, это произойдет, когда будет достигнуто окончательное соглашение.