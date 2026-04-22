Экс-любовница Зеленского требует переговоров с РФ: что происходит?

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель призвала срочно завершить конфликт с Россией. По ее мнению, ситуация в стране вышла из-под контроля, а переговоров с Москвой хотят сами украинцы. Экс-помощница Владимира Зеленского, которую называют и его бывшей любовницей, уже далеко не в первый раз критикует политику Киева. Что происходит в украинских элитах и кому выгодны разгромные выступления Мендель — в материале NEWS.ru.

Что сказала Мендель об Украине и России

Мендель 20 апреля опубликовала пост в соцсети Х, в котором призвала как можно скорее заключить мир с Россией. По мнению бывшей соратницы Владимира Зеленского, только это поможет остановить хаос и мародерство внутри страны.

Мендель подчеркнула: заявления о том, что ситуация на Украине полностью контролируема, свидетельствуют о невежестве и безразличии к людям. Такая риторика, считает экс-пресс-секретарь, на руку тем, кто извлекает выгоду из человеческих страданий.

21 апреля она раскритиковала планы Киева по получению кредита от ЕС в размере €90 млрд. По словам Мендель, эти деньги уже не повлияют на исход украинского конфликта. Она призвала власти страны признать, что финансирование нужно для предотвращения дальнейшего экономического коллапса, но не для сохранения территорий под контролем Украины.

Юлия Мендель Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Госдумы Николай Будуев в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что критика от «инсайдера» такого уровня — совсем не на руку Зеленскому.

«Подобные заявления могут подрывать доверие к официальной информации и создавать впечатление, что даже среди тех, кто ранее был близок к центру власти, существуют серьезные сомнения относительно курса страны. Воззвание Мендель говорит о внутренних разногласиях и подрывает доверие как к самому Зеленскому, так и вообще к его правительству», — подчеркнул он.

О чем говорят заявления Мендель

Критика Мендель в адрес украинского руководства резко активизировалась в последние несколько недель. Бывшая помощница президента ранее заявляла, что в 2026 году у Киева остался последний шанс для заключения мира с РФ. Она также высказывалась против насильственной мобилизации на Украине: по словам Мендель, из-за деятельности ТЦК на улицах уже царит хаос и многие жители страны готовы пойти на компромиссы с РФ ради его завершения.

Будуев заметил, что многие заявления бывшей соратницы Зеленского идут вразрез с публичной риторикой Киева, который декларирует стремление к «победе любой ценой» и готовности к миру исключительно на собственных условиях.

«Упоминание хаоса из-за мобилизации и желания компромисса указывает на наличие серьезных внутренних проблем и противоречий, которые могут быть скрыты за официальными сообщениями. Это сигнал, что далеко не все внутри страны и даже среди бывших членов правящей элиты разделяют текущую стратегию или ее реализацию», — пояснил депутат.

Военнослужащие ВСУ Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако политолог Владимир Корнилов в разговоре с NEWS.ru заметил, что эффект от заявлений Мендель может быть смазан, ведь она уже не входит в команду президента.

«Назвать Мендель представительницей нынешнего режима довольно сложно. Она уже давно критикует Зеленского — как только он ее уволил. Я так понимаю, она начала писать подобные сообщения, находясь подальше от Украины. Насколько я знаю, последнее время она обитает в основном в Соединенных Штатах и оттуда смело критикует тот самый режим, глашатаем которого была. Такая удаленность может сыграть ей в минус», — сказал эксперт.

Почему Мендель критикует Украину

Мендель действительно покинула команду президента еще в 2021 году. Она объясняла уход проблемами со здоровьем, однако в Киеве ходили слухи, что ее «ушла» первая леди Украины Елена Зеленская, приревновавшая мужа к пресс-секретарю. Сейчас экс-соратница главы государства в основном высказывается в соцсетях, а также ведет колонки и эфиры на медиаплощадках, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову.

Корнилов отметил, что посты Мендель вызывают большой резонанс на Украине. При этом ее активность вряд ли связана с какими-то политическими амбициями, полагает эксперт.

«Более активную деятельность с этой точки зрения ведет Алексей Арестович — его цитируют гораздо больше, чем Мендель, и он гораздо больше появляется в соцсетях и на телеэкранах. Вот его, похоже, раскручивают. С Мендель же вряд ли кто-то связывает политические проекты — думаю, у нее просто личная обида на Зеленского, который, по ее мнению, ее бросил», — пояснил политолог.

Юлия Мендель Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Однако Будуев не исключает, что у бывшего пресс-секретаря Зеленского появится интерес к политике. Более того, она может попытать счастья на выборах.

«Будут ли это выборы в Раду или президентские — покажет время. Она — дама известная в публичном пространстве, поэтому у нее есть все шансы стать политиком. В прошлом ее называли агентом польских спецслужб и подругой различных акторов высшего ранга украинской власти. Так что она может попытать в политике счастья — если, конечно, Зеленский не уберет ее как сильного кандидата», — заключил депутат.

