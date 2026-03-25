«Плюнула под ноги»: выходка Зеленской стала оскорбительной для жены Трампа Соскин: Трамп не простит Зеленскому выпад его жены в сторону первой леди США

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена оскорбила супругу Дональда Трампа Меланию, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, инцидент на мероприятии в Вашингтоне, где избранница украинского лидера обратилась к пустому креслу первой леди США, может иметь серьезные последствия для отношений Киева с Белым домом.

Поводом для скандала стало поведение Зеленской на саммите глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе». После того как Мелания Трамп произнесла приветственную речь и покинула зал, Елена Зеленская обратилась к опустевшему креслу. Соскин расценил это как публичное оскорбление первой леди США.

Мне кажется очень символичным, что его жена обратилась к креслу этому, вместо Мелании. Видать намекает, что считает ее за пустое место, а это страшное оскорбление для первой леди США. Трамп такого не простит, — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что американский президент известен как семейный человек, и подобная выходка вряд ли останется без ответа. Он назвал произошедшее «позором» и «мерзкой ситуацией», особенно учитывая, что украинская сторона была приглашена на мероприятие и получила возможность высказаться.

Тебя пригласили на встречу эту, дали выговориться — а ты плюешь под ноги и считаешь хозяйку за пустое место, — резюмировал Соскин.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод призвал проверить информацию о возможной причастности фонда Елены Зеленской и СБУ к отправке украинских детей на остров Джеффри Эпштейна. Правозащитник подчеркнул, что это дело требует внимания со стороны Совета Европы и не только.