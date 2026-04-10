«Невежда и хамка»: Каллас бесит и РФ, и ЕС — когда ее отправят в отставку

Глава евродипломатии Кая Каллас попала в очередной скандал. Бывший премьер Эстонии заявила, что за последние 100 лет Россия якобы атаковала 19 стран. Перечислять их она не стала, а МИД РФ и вовсе усомнился в ее способности безошибочно назвать такое количество любых государств. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что Каллас давно раздражает и европейскую общественность, и политические элиты ЕС. Может ли ей грозить отставка — в материале NEWS.ru.

Что Каллас сказала о России

Скандальное заявление Каллас о «российской агрессии» прозвучало в интервью «РБК-Украина» 1 апреля.

«За последние 100 лет Россия напала по меньшей мере на 19 стран. И я не считаю африканские страны. На некоторые — по три или четыре раза. И ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», — сказала она, не став перечислять конкретные государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже отметил, что России озвученная Каллас информация прежде не была известна.

«Это, наверное, новые изыскания эстонских историков», — иронично заметил представитель Кремля.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 8 апреля также высмеяла слова Каллас, усомнившись, что та вообще способна перечислить по памяти 19 любых государств, не допустив ошибок.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев в разговоре с NEWS.ru напомнил, что это не единственное скандальное заявление Каллас — были и другие, показывающие ее несоответствие посту дипломата.

«Одно из высказываний, вызвавших скандал, что въезд на территорию ЕС — это не право, а привилегия. Второе — невежество, что Россия на 19 стран напала, но Каллас не смогла назвать их. В других случаях она каждый раз занималась нравоучениями в отношении политиков из Азии, Африки, Латинской Америки и даже выдавала нравоучения политикам из Европы», — отметил эксперт.

Почему Каллас бесит даже Европу

Внутри европейских институтов отношение к Каллас также перешло к открытому раздражению. Служба Внешней разведки России сообщала, что в Брюсселе считают ошибочным назначение эстонки на пост главы евродипломатии из-за ее некомпетентности, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вовсе отстранила ее от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики ЕС.

По данным Politico, конфликт между Каллас и главой ЕК обострился после начала войны США и Израиля с Ираном. Источники утверждают, что они не смогли поделить сферы влияния и определить, кто конкретно должен делать заявления и принимать решения, связанные с кризисом.

«Ни для кого не секрет, что фон дер Ляйен и ее команда комиссаров предпочитают не замечать невежду и хамку Каллас, в этом нет ничего нового», — говорил неназванный европейский чиновник.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко сказал NEWS.ru, что Каллас не соответствует запросам ЕС. Союз со дня основания строился как наднациональная структура, работающая на общие интересы, а сейчас историческая эпоха изменилась, и эстонка не может под это подстроиться.

«Национальные государства возвращают себе свои полномочия, это показали и финансовый кризис 2008 года, и энергетический кризис, и пандемия. Стало ясно, что Еврокомиссия — структура совершенно лишняя и не помогает решать проблемы отдельных государств ЕС. Страны хотели бы, чтобы ее значение в политике и экономике сокращалось. А тут Каллас любое свое появление использует, чтобы перетянуть одеяло на себя. Этим она раздражает просто все государства. Может быть, за исключением родной Эстонии, но и в этом я не уверен», — пояснил Ткаченко.

По мнению Трухачева, сильнее всего и общественность, и политические элиты ЕС раздражают невежество и непрофессионализм Каллас.

«Все-таки Евросоюз — это так называемое глобальное объединение, которое имеет интересы везде. А она полностью свела внешнюю политику ЕС к противостоянию с Россией и помощи Украине. Она со своим хуторским мышлением просто ничего не видит больше», — пояснил политолог.

Зацикленность Каллас на мнимой российской угрозе привела к тому, что ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х придумал главе дипломатии ЕС новое прозвище, быстро ставшее популярным.

«Министр по вопросам „Бойтесь Россию“», — написал он.

Могут ли Каллас отправить в отставку

Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что русофобия Каллас уничтожает саму идею диалога и дипломатии. По словам депутата Госдумы Николая Будуева, это означает, что эстонка совершенно не соответствует занимаемой ею должности.

«Руководитель на таком посту должен обладать способностью к конструктивному диалогу, стремиться к поиску консенсуса и действовать с целью объединения, а не разделения. Однако риторика Каллас и ее действия не только излишне агрессивны, но и поляризуют и имеют обратный эффект. Вместо того чтобы способствовать поиску компромиссов и снижению градуса дискуссий, ее подходы к решению вопросов усугубляют существующие разногласия и создают новые очаги напряженности. Поэтому ее модель поведения вызывает обеспокоенность не только среди значительной части европейской общественности, но и среди здравомыслящих политиков всего мира», — подчеркнул депутат.

Однако, по мнению Трухачева, отставка Каллас сейчас маловероятна.

«Ее отставка будет восприниматься как победа России, чего в военное время допустить нельзя. Ее, как и фон дер Ляйен, будут держать до последнего», — сказал собеседник.

Ткаченко придерживается схожего мнения: он полагает, что сам Европарламент при всем недовольстве Каллас не готов к ее уходу.

«Европарламент очень не любит пересматривать свои решения, потому что они являются пакетными. То есть просто достать Каллас из этого пакета, выгнать ее без отставки всей Еврокомиссии почти невозможно. Ведь тогда можно будет припомнить и другим еврокомиссарам кучу их прегрешений. Отставка возможна, если она сама решит пойти на такой шаг. Но для этого нужен какой-то гигантский компромат, которого, видимо, на нее пока нет», — заключил политолог.

