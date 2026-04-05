«Новые изыскания»: Песков ответил Каллас на слова о «нападениях РФ» Песков назвал слова Каллас о якобы нападениях РФ изысканиями эстонских историков

Слова главы евродипломатии Кайи Каллас о якобы «нападениях РФ на 19 стран, не считая африканские» похожи на новые изыскания эстонских историков, заявил в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что РФ не в курсе соответствующей информации.

Это, наверное, новые изыскания эстонских историков. Доселе нам эта информация была неизвестна, — отметил он.

Скандальное высказывание дипломата прокомментировал и глава крымского парламента Владимир Константинов. Он допустил: уже скоро Каллас дойдет до такого абсурда, что объявит 22 июня днем нападения Советского Союза на фашистскую Германию. Он назвал ее заявления гадостью и рекомендовал дипломату почитать учебник истории.

До этого Каллас предложили выпить, чтобы не делать ничем не подкрепленных заявлений. Совет ей дал помощник президента России Юрий Ушаков, ссылаясь на январское публичное заявление, когда дипломат рекомендовала европейцам выпивать на фоне всеобщей нестабильности. По его словам, чиновнице пора последовать собственной рекомендации.