Глава евродипломатии Кая Каллас должна выпить, чтобы не делать ничем не подкрепленных заявлений, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ИС «Вести», чиновнице нужно последовать собственной рекомендации.

Не знаю, мне кажется, она одну фразу за всю свою историю работы произнесла такую, я бы сказал, интересную. Она сказала что-то такое: «Пора выпить». Вот мне кажется, это пора уже сделать. Ей. Ну и нам тоже, наверное, — отметил он.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что комиксы Marvel не научат Каллас профессиональным навыкам. По словам спецпредставителя президента РФ, надвигающийся на Европу энергетический кризис обеспечит чиновников достаточным образованием.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что антироссийский курс Каллас оборачивается катастрофическими последствиями для Евросоюза. Так он отреагировал на очередной призыв чиновницы ужесточить санкционное давление на Москву. По оценке профессора, действия руководителя дипломатии ЕС ведут союз к полной гибели.